Twee Nederlandse beachvolleybalduo's in halve finale EK

Belastingontduiking Zwendel rond elitepaar­den: ‘Letterlijk met handjeklap miljoenen­deals gesloten’

7 augustus De handel in exclusieve spring- en dressuurpaarden is gevoelig voor fraude en witwaspraktijken. In die ondoorzichtige wereld van handjeklap en mondelinge deals speelt Nederland een hoofdrol, de fiscus heeft vaak het nakijken. Nederlanders domineren de internationale handel in succesvolle paarden en verdienen miljoenen aan Amerikaanse miljardairs en Arabische koningshuizen.