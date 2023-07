Tweede Europese titel voor BMX'er Niek Kimmann, ook goud op de ploegentijdrit

Met samenvatting Marco Bezzecchi verzilvert polepositi­on en pakt overtuigen­de zege in sprintrace TT van Assen

Marco Bezzecchi heeft de sprintrace in de MotoGP bij de TT van Assen op zijn naam geschreven. De Italiaan van Ducati mocht, nadat hij vanochtend de snelste in de kwalificatie was, van poleposition starten en kwam comfortabel als eerste over de streep.