Tweet met steun aan Hongkong valt volledig verkeerd en kost NBA geld

Bokser Patrick Day (27) overlijdt vier dagen na knock-out

17 oktober De 27-jarige Amerikaanse bokser Patrick Day is woensdagavond in een ziekenhuis in Chicago overleden aan de verwondingen na een knock-out in een wedstrijd in het super-weltergewicht tegen Charles Conwell, vier dagen eerder. Day liep zaterdag zwaar hersenletsel op na meerdere klappen tegen zijn hoofd.