Tweevoudig winnaar Gerard de Rooy naar Dakar Rally 2019

Gerard de Rooy staat aan de start van de Dakar Rally in Peru, komend jaar. De coureur uit Son maakte dat dinsdagmiddag bekend. De winnaar van 2012 én 2016 keert daarmee terug in zijn geliefde race.

Tweevoudig winnaar De Rooy won eerder dit jaar de Africa Eco Race. De sportieve uitdaging was echter niet wat hij had verwacht en gehoopt. Mede daarom keert De Rooy nu terug in de Dakar Rally.

,,Ik was graag weer naar Afrika gegaan, want daar ligt toch mijn hart, maar ik kan goed leven met de keuze voor Zuid-Amerika”, zegt Gerard de Rooy. ,,Voor onze sponsors Iveco en Petronas is het belangrijk dat ik daar rijd en ik zal er alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Vanzelfsprekend blijf ik de ontwikkelingen in ‘rallyland’ op de voet volgen en is er voor de toekomst niets uitgesloten.”

Onduidelijk is nog met welke truck De Rooy op 6 januari aan de start staat. Wat wel zeker is, is dat zijn vaste bemanning daar bij gaat zijn. Zowel navigator Moi Torrallardona als monteur Darek Rodewald zal De Rooy onderweg naar de finish flankeren.