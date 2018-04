Tyson Fury zit weer op gewicht: van 170 naar 115 kilo

,,Als je optimale gewicht 115 kilogram is en je weegt dan 170 kilo, heb je een lange weg te gaan. Maar ik moest ergens beginnen. Ik ben de strijd met mezelf en de weegschaal aangegaan en zie: ik ben er weer. Ik voel me nu topfit, sterk en snel. Ik zou komend weekeinde alweer kunnen boksen indien dat mogelijk zou zijn.''



Fury moet echter nog even wachten. Zijn eerste gevecht na zijn gedwongen afscheid in 2016 staat voor 9 juni gepland. De 39-jarige Sefer Seferi, een in Albanië geboren prof met 23 overwinningen in 24 partijen, moet zijn eerste ' slachtoffer' worden. De huidige wereldkampioenen Anthony Joshua uit Groot-Brittannië (WBA, IBF, WBO) en de Amerikaan Deontay Wilder (WBC) komen wat de Britse reus betreft later aan de beurt.