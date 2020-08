Tyson nu in november tegen Jones junior

Tyson stopte in 2005 met professioneel boksen maar geldt als een van de beste vuistvechters ooit. Hij had de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF in bezit en wist ze ook nog te prolongeren. Tyson zat ook jarenlang in de gevangenis vanwege verkrachting. Hij is inmiddels weer serieus in training. Jones jr. is eveneens meervoudig wereldkampioen, eerst in het licht zwaargewicht en later ook als zwaargewicht.