Uitblinker Brady (44) is weer record rijker bij start American football-seizoen

Rolstoel­ten­nis­ster De Groot bezorgt Nederland 23ste gouden medaille op Paralympi­sche Spelen

3 september Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft op de Paralympische Spelen van Tokio de titel in het enkelspel veroverd. De nummer 1 van de wereld was in de finale in twee sets te sterk voor de Japanse Yui Kamiji, de nummer 2 van de plaatsingslijst: 6-3 7-6 (1). Het betekende het 23ste goud voor de Nederlandse equipe in Tokio. Daarmee bezet Oranje de zesde plaats in het landenklassement.