Uitspraken Ben Saddik maken Verhoeven 'boos en supergemotiveerd'

Door Tim Reedijk



De spanning was voelbaar, toen Verhoeven en Ben Saddik naast elkaar zaten bij de persconferentie voorafgaand aan de onderlinge partij op 14 november. Na de staredown tufte de Belg in de richting van Verhoeven, die boos reageerde. Later verklaarde Ben Saddik tegenover De Telegraaf dat hij dat deed omdat Verhoeven iets zou hebben gezegd over zijn ziekte. Ben Saddik overwon en vocht jaren tegen schildklierkanker.



,,Dat Rico iets over zijn ziekte heeft gezegd, is gewoon niet waar", zegt Erja. ,,Die uitspraken maken Rico boos, dan komt het mens in hem naar boven. Hij raakt daardoor supergemotiveerd. Het laadt hem alleen maar meer op als de tegenstander niet sportief is."



Erja denkt dat Verhoeven nooit persoonlijk zal worden naar tegenstanders. ,,Rico is geen trash talker. Deze uitspraken van Ben Saddik stuiten hem tegen de borst."