Unieke trilogie handboogschutter Schloesser

Schippers tweede op 200 meter Continen­tal Cup

18:33 Dafne Schippers is bij de Continental Cup in de Tsjechische stad Ostrava naar de tweede plaats gesneld op de 200 meter. De Nederlandse wereldkampioene op deze afstand lag tot enkele meters voor de finish nog vooraan, maar zag Shaunae Miller-Uibo alsnog voorbijflitsen. De atlete uit de Bahama's won in 22,16, Schippers noteerde 22,28. De Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou werd derde in 22,61.