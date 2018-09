Unieke wereldtitel ligt in Assen voor het oprapen voor Herlings

De grand prix in Drenthe is de voorlaatste van het jaar, maar de 24-jarige Herlings heeft zo'n enorme puntenvoorsprong op zijn Italiaanse rivaal Antonio Cairoli opgebouwd, dat hij met de zestiende plaats in de eerste manche in Assen de titel al kan veiligstellen. Aangezien Herlings dit jaar vijftien races won en in de 34 manches die hij reed nooit lager eindigde dan de derde plek, lijkt die zestiende plaats een formaliteit.



Toch bleef Herlings in de voorbeschouwingen nog wat voorzichtig. ,,Er kan nog altijd veel fout gaan, ik moet ervoor zorgen dat ik de eerste manche veilig doorkom'', zei hij op Omroep Brabant. Behoudend rijden zit echter niet in zijn aard, dus Herlings zal vanaf de start de gashendel gewoon vol openzetten. Zeker in de wetenschap dat hij de wereldtitel kan grijpen voor het oog van duizenden Nederlandse fans. ,,De kans om het in Assen te kunnen doen is een godsgeschenk'', zei hij deze week in Ziggo's Peptalk.