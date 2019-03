Utah Jazz op drempel van play-offs

Is Joost Luiten voor joker naar Texas gevlogen?

26 maart Joost Luiten is mogelijk tevergeefs afgereisd naar het Amerikaanse Austin voor het prestigieuze World Golf Championship Match Play. De Nederlandse golfer rekende op voldoende afzeggers om een plekje te krijgen in het evenement, maar een dag voor aanvang is dat niet het geval. Als eerste reserve moet hij hopen op een late afvaller.