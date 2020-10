Vader bekoopt bliksemstart bij WK mountainbike, titel voor verrassende Sarrou

De Pacer Podcast | Over de nederlaag van The GOAT in Londen & de NN Running Day

7 oktober De bijzondere Londen Marathon met de zeldzame nederlaag van Eliud Kipchoge schreeuwt om een nabeschouwing. We spreken met de wereldrecordhouder zelf, Kipchoge, met zijn manager Jos Hermens, en met Frank Futselaar. Ook hebben we het over de NN Running Day van komende zondag. Via een app kunnen deelnemers een afgelast evenement alsnog virtueel beleven. Pim testte de My Trace-app al uit en Golazo-directeur Mario Kadiks geeft extra uitleg.