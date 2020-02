Van Basten komt net tekort voor plek in halve finale NK squash

Van Basten stootte bij zijn eerste deelname in de C-klasse van het NK in het Frans Otten Stadion soepel door naar de laatste acht. Ook tegen Winkler won de 55-jarige Amsterdammer meteen de eerste set. Daarna schakelde zijn tegenstander een tandje bij en moest Van Basten zich na 50 minuten gewonnen geven.



Van Basten temperde de verwachtingen al nadat hij Bjorn Spek in de eerste ronde in ‘straight sets’ naar huis had gestuurd. ,,Ondanks mijn vastgezette enkel kan ik best een balletje slaan. Maar uiteindelijk ben ik slechts een veredeld amateurtje, hoor.”