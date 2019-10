Van Commenée neemt coaching Hassan per direct over

Programma WK atletiek dag 5

13:22 In Doha is vandaag de vijfde dag van de WK atletiek. In een liveblog houden we je dagelijks op de hoogte van alle ontwikkelingen vanuit het Khalifa Stadion in hoofdstad Doha. Om 15.30 uur starten de eerste disciplines. Programma Nederlanders: • 15.50u: Hoogspringen, kwalificatie; Douwe Amels • 16.30u: 400m horden, series; Femke Bol • 19.50u: 400m, halve finale; Lisanne de Witte • 20.35u: 200m, halve finale; Jamile Samuel