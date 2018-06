Van Dam haalt cut niet op US Open

Dovizioso raast naar snelheids­re­cord in MotoGP

20:40 Andrea Dovizioso, vaste rijder in het fabrieksteam van Ducati, haalde op de eerste trainingsdag voor de Grote Prijs van Italië in de MotoGP een snelheid van 356,4 kilometer per uur en zette daarmee een record in de MotoGP neer. De Italiaan verbeterde het record dat sinds 2016 met 354,9 kilometer per uur op naam stond van landgenoot Andrea Iannone.