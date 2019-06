Van Dam handhaaft zich in top 10

De Nederlandse was uitstekend begonnen met een openingsronde van 66 slagen, 5 onder par. Op de tweede dag kwam Van Dam tot 70 slagen, één slag onder het baangemiddelde. Met een totaal van 136 slagen deelt ze de negende plaats. Na de eerste dag stond de Arnhemse zevende.



De Zuid-Koreaanse Lee6 Jeong-eun behield de leiding. De winnares van het US Open had voor de twee ronden 132 slagen nodig. Ze heeft één slag voorsprong op de Amerikaanse Mariah Stackhouse.