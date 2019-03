Van Dam kan draai nog altijd niet vinden op LPGA

KNZB laat zwemmers wennen aan vroege finales

29 maart De Nederlandse zwemmers kunnen volgende week bij de Swim Cup in Den Haag alvast wennen aan finales in de ochtend. Op voorspraak van de invloedrijke Amerikaanse tv-zenders zijn de finales volgend jaar bij de Olympische Spelen ook aan het begin van de dag. Ter voorbereiding op Tokio 2020 heeft de KNZB het finaleblok in het Hofbad daarom in de ochtend op het programma gezet.