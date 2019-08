Van Dam treedt met deelname aan Solheim Cup in voetsporen Boeljon

Nederland staat na tweede dag derde bij EK atletiek

10 augustus Nederland neemt na de tweede dag van de Europese kampioenschappen atletiek voor landenteams de derde plaats in. Alleen Portugal (163 punten) en Noorwegen (142 punten) doen het in Sandnes in Noorwegen voorlopig beter. De Nederlandse atleten verzamelden tot dusverre 140 punten.