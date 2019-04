Van Dam verbetert zich op slotdag KIA Classic

Daarmee kwam ze uit op een totaal van 282 slagen en een verdienstelijke klassering in het toernooi uit de Amerikaanse vrouwentour LPGA. Van Dam veroverde vorig jaar een speelkaart voor de toernooien waarin de wereldtop in actie komt. De winst was voor de Japanse Nasa Hataoka die in vier dagen 270 slagen noteerde, liefst 18 onder het baangemiddelde.



Van Dam was het toernooi in het Californische Carlsbad matig begonnen met een ronde van 73 slagen, gevolgd door 72 slagen op de tweede dag waardoor ze maar net de cut haalde. De slotdag begon ze, na een ronde van 69, als gedeeld 42e. Bij haar laatste rondgang kwam ze tot vijf birdies en één bogey.