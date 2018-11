Van den Hoogenband chef de mission voor Olympische Spelen 2020

De taak van chef de mission is veel meer dan een erebaan. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor de atleten. Zal in aanloop naar de Olympische Spelen diverse keren ter plekke logistieke voorbereidingen treffen en voor Team NL de ­beste faciliteiten regelen. En de chef de mission is het gezicht naar buiten, ook voor de pers. Niet onbelangrijk, aangezien er tijdens de Spelen altijd wel een rel is.