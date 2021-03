Van den Tweel wordt opvolger Dielessen als directeur bij NOC*NSF

Van den Tweel heeft circa twintig jaar ervaring als bestuurder, directeur en toezichthouder. Momenteel is hij algemeen directeur van Natuurmonumenten. Verder is hij toezichthouder bij het Rijksmuseum van Oudheden en voorzitter van de Nederlandse wielrenunie (KNWU). Het bestuur besloot Van den Tweel aan te stellen na een uitvoerige procedure, waarbij een vertrouwenscommissie met bestuursleden en bondsdirecteuren en de ondernemingsraad van NOC*NSF waren betrokken. “Ik ben zeer verheugd met de benoeming van Marc van den Tweel”, laat voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van NOC*NSF weten. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we met hem een krachtige, ervaren en verbindende algemeen directeur aanstellen, die het maatschappelijk belang van sport en bewegen en de belangrijke rol van topsport daarbij, verder zal versterken.”

Groot wielerfan

Van den Tweel was eerder werkzaam als algemeen directeur bij het Ronald McDonald Kinderfonds en directeur marketing en communicatie bij het Wereld Natuur Fonds. Voor beide organisaties vervulde hij ook diverse internationale functies. Van den Tweel is betrokken geweest bij de organisatie van grote sport- en publieksevenementen. Hij is een fervent wielerliefhebber en doet ook zelf actief aan wielrennen en mountainbike.



,,Sport draagt bij aan de gezondheid van mensen, aan sociale samenhang in onze samenleving, aan het vormen van normen en waarden, aan onze nationale trots”, betoogt Van den Tweel. ,,Sport helpt bij het stimuleren van de economie en is een motor voor innovatie. Die betekenis samen met de leden en partners van NOC*NSF nóg beter onder de aandacht brengen zie ik als een prachtige uitdaging, waar ik graag aan bij wil gaan dragen.”



Van den Tweel: ,,Nederland doet het qua topsport fantastisch. Dat niveau moeten we zeker vast zien te houden. En topsport is natuurlijk ook bij uitstek de aanjager om breedtesport verder te stimuleren. Dat is hard nodig in deze tijden van ‘bewegingsarmoede’.”