Van der Heijden verlaat Hongarije voor handbalteam Borussia Dortmund

Mantelzor­ger met fulltime­baan komt in de knel: ‘Ik heb mijn atv-dagen ingeleverd’

9:44 Ruim vier miljoen Nederlanders hebben de zorg voor een zieke naaste op zich genomen. Een uitdaging op zich, maar zeker in combinatie met een baan en al helemaal in coronatijd. Vandaag, op de Dag van de Mantelzorg, vraagt stichting MantelzorgNL daarom meer aandacht voor werkenden die worstelen om alle ballen in de lucht te houden.