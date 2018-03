Van der Mark pakt in Thailand eerste podiumplek van het seizoen

Amerikaan Chen verovert wereldtitel kunstrijden

24 maart De Amerikaan Nathan Chen is de nieuwe wereldkampioen kunstschaatsen bij de mannen. De achttienjarige kunstrijder uit Salt Lake City was een klasse apart bij de titelstrijd in Milaan, waar wel de Japanse olympisch kampioen én titelverdediger Yuzuru Hanyu wegens een blessure ontbrak.