Van der Mark tweede op Yamaha-feestje in Brno

Lowes en Van der Mark bezorgden Yamaha op het Automotodrom in de Tsjechische stad Brno de eerste 'één-twee' in het WK Superbike. De Brit Chaz Davies eindigde op zijn Ducati als derde. Regerend wereldkampioen en WK-leider Jonathan Rea viel al vroeg in de race uit na een botsing met teamgenoot Tom Sykes. De Kawasaki-coureur had een dag eerder de eerste race gewonnen. Van der Mark eindigde toen na een verbeten duel met Lowes als vierde, nog achter de Italiaan Marco Melandri (tweede) en Sykes (derde).



In de tweede race nam Van der Mark even de leiding, maar hij moest die al snel weer afstaan aan Lowes. De 27-jarige Brit zag ook Melandri even voorbij komen. De Italiaan belandde door een foutje echter buiten de baan, waarna de Yamaha's het initiatief weer in handen namen. Lowes reed naar zijn eerste zege in het WK Superbike, Van der Mark bekroonde het teamwerk met de tweede plek.