Van der Mark weer op podium Assen

Van der Mark was gisteren in de eerste race als tweede geëindigd achter Rae en ook in de race van vandaag was hij voortdurend in gevecht met de regerend kampioen, die evenals Van der Mark vaak boven zichzelf uitstijgt op het TT Circuit. Het duo streed om plek twee, want Sykes was niet bij te houden en reed met ruime voorsprong naar de overwinning.



De Nederlander, bezig aan zijn vierde seizoen in het wereldkampioenschap van de zware motoren, kon lang mee in het wiel van Rea, maar in de laatste ronden legde hij toch af in snelheid.