Van der Poel dendert door op mountainbike; winst bij start wereldbekerseizoen

Op een verkort, snel rondje in het Duitse Albstadt liet hij Europees kampioen Lars Forster en wereldkampioen Nino Schurter op spectaculaire wijze achter zich. ,,Maar dit zegt niks over zondag. Dan ligt er een heel ander parkoers en wordt het een heel andere wedstrijd”, verduidelijkte de winnaar van de Amstel Gold Race. ,,Winnen vanavond is leuk, maar het ging me er vooral om dat ik zondag op de eerste startrij sta. En dat het gaat regenen, komt me ook niet slecht uit.”