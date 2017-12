Van der Poel in de clinch met toeschouwers tijdens warming-up

Ook vandaag was Van der Poel veruit de sterkste in de Wereldbekercross in Heusden-Zolder. Op een Facebookfilmpje is te zien hoe enkele toeschouwers de Europees kampioen op de korrel nemen. VDP stapt zelfs even van zijn fiets om het groepje tot de orde te roepen. Na een korte woordenwisseling vervolgde Van der Poel zijn weg.