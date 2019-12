Van der Poel laat ook in Sint-Niklaas geen spaan heel van tegenstanders

Eerder op de dag boekte de Belgische veldrijdster Cant eindelijk haar eerste zege van het seizoen. De wereldkampioene profiteerde in de Waaslandcross van de afwezigheid van tal van Nederlandse toppers. Onder anderen Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Lucinda Brand spaarden zich voor de wereldbekercross van morgen.



Het grootste gevaar voor Cant in Sint-Niklaas kwam van een jonge Nederlandse. Aniek van Alphen moest de wereldkampioene na een val laten gaan, maar sloot in de slotronde toch weer aan bij de Belgische die nu zelf een slippertje had gemaakt. Na een jojospel in de laatste ronde bleek de ervaren Cant in de sprint te sterk voor de twintigjarige Brabantse. De Hongaarse Kata Blanka Vas, achttien jaar pas, finishte als derde. Pauliena Rooijakkers eindigde als zevende.