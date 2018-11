Van der Poel ook in Koksijde met kop en schouders de beste

Weer remise in tweekamp Carlsen en Caruana houden het spannend

24 november Ook de elfde partij in de schaaktweekamp om de wereldtitel tussen Magnus Carlsen en Fabiano Caruana is in remise geëindigd. Dat was ook al het geval bij de voorgaande tien partijen. De stand blijft daardoor in evenwicht, 5,5-5,5.