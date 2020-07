Van der Vleuten start seizoen met twee zeges voor lege tribunes: ‘Van zo’n begin kun je dromen’

Door Lisette van der Geest



,,Zoiets, zo te beginnen, daar kun je van dromen”, zegt Van der Vleuten (32). ,,Maar het is niet zo eenvoudig. Nu valt alles twee weken op rij super op de juiste plaats.” De periode voordat het wedstrijdseizoen voorzichtig van start ging duurde lang en maakte onzeker. ,,We waren maanden op dezelfde plek, dan doe je je best om ze conditioneel goed te houden door trainingen, maar je zoekt toch altijd de bevestiging die je pas bij een wedstrijd krijgt.”



Het is ook makkelijker om paarden gemotiveerd te houden als er wedstrijden gereden kunnen worden, zegt Van der Vleuten telefonisch telefonisch vanuit Saint Tropez. ,,Dat zie ik, dat ze het spelletje mooi vinden. Als je bij een wedstrijd op ze gaat zitten merk je dat ze gelijk een stuk fanatieker zijn, dat er iets meer blijheid en gretigheid is.”

Sinds woensdag is hij terug in de Zuid-Franse badplaats waar hij deze week op vijfsterrenniveau uitkomt. ,,Mijn paarden voelen goed, springen goed en daar ben ik bovenal blij mee. Je kunt ook winnen met een gevoel van : ‘ja, het is allemaal nog niet hoe het moet zijn’. Maar de manier waarop was nu ook goed. Ik ben blij dat we weinig ritme hebben verloren in de tijd dat we thuis moesten zitten.”

Na jarenlang week in week uit van toernooi naar toernooi te leven, zorgden de coronabeperkingen de eerste zes weken voor rust in het leven van de springruiter. ,,En ik moet eerlijk zeggen, ik heb toen helemaal niet aan een concours gedacht." Even stabiliteit, langere tijd thuis in plaats van ruim de helft van de week op pad. Tijd met zijn dochter van 2,5 jaar. ,,Eigenlijk een heel mooie tijd. Dat is toch anders dan de wereld rond crossen."

Maar na die anderhalve maand begon het te kriebelen. ,,Dan mis je een klein beetje het doel, wil je iets om naartoe te werken als je alweer de nieuwe week begint. Dan wil je meer dan het rijden van paarden om ze conditioneel op peil te houden.” De springruiter die deel uitmaakte van het team dat in 2014 wereldkampioen werd en een jaar latere Europees kampioen, legde een bezoekje af aan een ‘collegaruiter’, om een keer op een andere plek te springen. ,,Voor een klein beetje variatie tijdens het afwachten.”

Buitenbak

Hij bouwde thuis een volledig parcours in de buitenbak - normaal gesproken staan er alleen wat hindernissen voor een paar enkele sprongetjes, of ‘wat gymnastiekwerk voor de paarden’. Maar nu zorgde hij elke week voor gerichte sprongen. Elke zondag een plannetje op papier, maandag na de lunch bouwen met een man of drie, vier personeel. ,,Je moet het voor jezelf toch proberen een beetje leuk te maken, toch iets bedenken.” Het parcours werd nooit enorm uitdagend - ,,We wilden vooral onderhouden, zorgen dat het lichaam goed bleef, fijn rijden zonder echt moeilijkheden.”

De springruiter vloog de afgelopen weken heen en weer tussen Nederland en Frankrijk, zodat hij maandag en dinsdag thuis in het bedrijf dat hij samen met zijn vader runt in Someren kon werken met zijn andere paarden. Voor Van der Vleuten is het op gang komen van de wedstrijden nadat corona alles stillegde prettig. Prijzengeld is zijn belangrijkste bron van inkomsten. ,,Mijn vader houdt zich hoofdzakelijk bezig met de handel, waardoor ik me bezig kan houden met de sport en kan proberen dat zo goed mogelijk te doen. Dan geeft het mij wel een fijn gevoel als ik aan het einde van de maand kan zeggen: nou, dit heb ik gewonnen.”

Dat maakte niet dat hij twee weken geleden bij de openingswedstrijd in Saint Tropez extra druk voelde. ,,Die heb ik van mezelf toch altijd al. Er zijn hier tien ruiters uit de top vijftien van de wereld, die wedstrijdspanning voel je toch wel, om het hier goed te doen.”

Nauwelijks publiek

Voor Van der Vleuten is het zijn eerste Grand Prix in Saint Tropez. Het is een wedstrijd met nauwelijks publiek. ,,Ik heb begrepen dat het hier ook de voorgaande jaren altijd wel iets rustiger was, maar nu zijn er maar een paar mensen op de bühne, ruiters en verzorgers. Het is mooier voor volle tribunes te rijden dan voor lege, maar ja, nu heeft iets anders even voorrang. We zijn vooral blij dat we weer kunnen.”

De Olympische Spelen zijn een jaar verschoven, naar de zomer van 2021. Maar of het evenement dan doorgaat is allerminst zeker. ,,Ik hou mijn hart vast”, zegt de springruiter die in 2012 in Londen onderdeel uitmaakte van het team dat olympisch zilver won. ,,Het is in Europa nu aardig onder controle. Maar er zijn ook veel plekken waar dat nog helemaal niet zo is. Bij de Spelen komen sporters van over heel de wereld, dat zie ik op dit moment nog niet zo positief in, maar ik hoop dat het verandert.

,,Ik denk dat het voor iedere sportman een droom is om daar mee te doen, ook voor mij dus. En in mijn geval heb ik een paard dat nog vrij jong is, wat scheelt, maar er zijn ook sporters die juist nu op hun top zijn, of een paard hebben dat nog een jaar mee kan. Het zou erg zijn als zo’n evenement niet doorgaat.”

© ESPA