Van Dijke verovert Europese titel, schreeuwt het uit en weet: ‘Heel simpel, ik ga naar Tokio’

EK judoSanne van Dijke is in Lissabon voor de tweede keer Europees kampioene geworden in de klasse tot 70 kilogram. De 25-jarige judoka was in de finale op ippon te sterk voor de Française Margaux Pinot (27).

Met nog anderhalve minuut op de klok kreeg Van Dijke de regerend Europees kampioene op de rug, waarna de Nederlandse het in de lege Altice Arena uitschreeuwde van vreugde.



Tijdens de afgelopen twee edities van de Europese kampioenschappen moest Van Dijke nog haar meerdere erkennen in Pinot, de nummer 2 van de wereld. Van Dijke bezet de vijfde plaats op de mondiale ranglijst.

Strijd om olympisch ticket

Van Dijke moet met concurrente Kim Polling uitmaken wie komende zomer Nederland in deze klasse mag vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Tokio. Polling pakte in Portugal geen medaille. Ze liet vanwege een elleboogblessure verstek gaan voor de strijd om brons. Polling kreeg na haar tweede wedstrijd last van haar linkerelleboog.

Polling: ,,Ik kreeg tijdens mijn tweede partij van de dag last en voorafgaand aan de strijd om brons werd het op de hotelkamer erger. Ik verwacht niet dat het heel ernstig is, maar wilde het niet verergeren. Al wil ik de blessure niet opvoeren voor mijn verlies tegen Pinot.”

Van Dijke was na afloop duidelijk: ,,Ik ging er zelfverzekerd in en zo ben ik er ook uitgekomen. In mijn schreeuw na afloop zat alles. Wat ik toen dacht? Ik ga naar Tokio. Ik heb in ieder geval gedaan wat ik kon doen. Nu is het aan de bond om te doen wat zij moeten doen.”

De selectiecommissie van de judobond neemt uiterlijk eind april een besluit. ,,Het is een lang kwalificatietraject geweest. Dat ik zo eindig, laat denk ik zien dat ik de enige juiste keuze ben", aldus de kampioene. ,,Volgens mij is het vrij duidelijk en daarom ben ik nu heel relaxt. Het is 'out of my hands'. Ik kan achterover gaan zitten."

Brons voor Vermeer

Sanne Vermeer is als derde geëindigd in de klasse tot 63 kilogram. In de strijd om een bronzen plak was de 23-jarige Vermeer op ippon te sterk voor Laura Fazliu uit Kosovo.

Het is de tweede keer dat Vermeer brons pakt op de Europese kampioenschappen. Twee jaar geleden won ze in Minsk ook de troostfinale.

Vermeer, de nummer 11 van de wereld, ontbreekt komende zomer op de Olympische Spelen. Nederland wordt in de klasse tot 63 kilogram vertegenwoordigd door Juul Franssen, die eerder op de dag juist verloor van dezelfde Fazliu. Franssen, de mondiale nummer 7, werd al in een vroeg stadium door de judobond aangewezen voor deze klasse.

Sanne Vermeer.

,,De Spelen van 2024 waren altijd het doel toen ik op Papendal kwam”, aldus Vermeer. ,,Maar de groei die ik doormaakte, ging zoveel sneller dan ik had verwacht, maar ik denk ook dan dat andere mensen verwachtten. Het was eerst een soort van onmogelijk, maar het kwam tóch nog dichtbij. Maar ik heb me er wel bij neergelegd.”

In de halve finales verloor Vermeer op ippon van Tina Trstenjak uit Slovenië. ,,Maar ik ben heel blij met brons. Ik verloor niet zomaar van iemand, want zij is wel de olympisch kampioene”, aldus Vermeer. ,,Ik baalde alleen van die derde straf die ik kreeg, want ik had nog wel even door willen gaan. Ik focuste me meteen op de volgende partij en heb een knop omgezet.”

Franssen miste ‘het brandende vuurtje’

Juul Franssen. Juul Franssen, al zeker van deelname aan de Olympische Spelen, miste op de EK 'het brandende vuurtje'. Voor de 31-jarige Franssen zaten de Europese kampioenschappen in de klasse tot 63 kilogram er al na één partij op.



,,Ik ben er gewoon nog niet klaar voor. Dit is de eerste dag van de route naar de Spelen en ik moest hier gewoon staan van mezelf. Om niet weg te lopen van mijn privéproblemen”, aldus Franssen, die een onrustige aanloop kende vanwege de beroerte van haar vader. ,,Het vuur brandde niet en de adrenaline ontbrak gewoon. Ik moest van ver komen en heb het niet voor elkaar gekregen. Het is cru, maar wel de realiteit.”



,,Ik heb een pittige tijd achter de rug, maar ik wil me nergens achter verschuilen. Ik weet dat ik dit nodig had; me in het hol van de leeuw begeven. Als ik dit pas tijdens de WK had gedaan, dan was het te laat. Soms moet je uit je comfortzone stappen.”



In de eerste ronde was Laura Fazliu uit Kosovo op waza-ari te sterk voor Franssen.



De EK judo duurt tot en met zondag.