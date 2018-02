Van Gorkom van intensive care: 'Hij geeft weer high fives'

Gridgirls? Rondemissen? Nog lang niet uitgebannen

15:57 De Formule 1 moet het komend seizoen doen zonder gridgirls. In Engeland worden de walk-on-girls door dartsbond PDC in de ban gedaan. En in de wielersport krijgt de rondemiss meer en meer concurrentie van de rondemister. Maar bevallige dames rondom sportwedstrijden, ze zijn nog lang niet compleet uitgebannen.