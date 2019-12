Van hen nam de sportwereld in 2019 afscheid

2019 was een jaar waarin we helaas ook afscheid moesten nemen van bekende namen in de sportwereld. Een overzicht.

Paulien van Deutekom (4 februari 1981 - 2 januari 2019)

Ze was wars van sterallures en stelde vriendschap boven rivaliteit. In 2008 kroop ze uit de schaduw van schaatsvriendin Irene Wüst. Ze werd wereldkampioene allround. Ze was geen natuurtalent. Doorzettingsvermogen was het grootste talent van Paulien van Deutekom. Na een aantal zware jaren stopte ze in maart 2012 abrupt, na een mislukte 1500 meter bij een wereldbekerwedstrijd in Thialf. Een jaar nadat ze moeder was geworden, kreeg ze de diagnose longkanker. Ze weigerde op te geven, maar verloor deze strijd op 37-jarige leeftijd.

Emiliano Sala (31 oktober 1990 – 21 januari 2019)

Net een transfer gemaakt van FC Nantes naar Cardiff City. Het vliegtuigje dat hem naar Engeland zou brengen verdween echter van de radar boven Het Kanaal. Na een intensieve zoektocht van twee weken werd het lichaam van de 28-jarige voetballer in het wrak op zee gevonden. Drie maanden na de dodelijke vliegtuigcrash van voetballer Emiliano Sala stierf ook zijn vader Horacio Sala (58). Hij kreeg ‘s nachts een hartstilstand in bed.

Volledig scherm © AFP

Jurrie Koolhof (10 januari 1960 - 28 januari 2019)

Jurrie Koolhof verkeerde vorig jaar zomer nog in blakende gezondheid en stroopte als scout van FC Groningen de velden af, op zoek naar talent. Een paar maanden daarna kwam de kanker, waar hij een paar jaar eerder van genezen was, terug en sloeg genadeloos toe. De nuchtere Groninger, die op 10 januari 1960 in Beerta het levenslicht zag, kende een geweldige periode als profvoetballer. Hij begon zijn loopbaan bij Veendam en speelde daarna voor Vitesse, PSV en De Graafschap. Na zijn carrière als speler was Koolhof trainer bij De Graafschap, AGOVV, FC Dordrecht, MVV en Cambuur.

Volledig scherm Jurrie Koolhof passeert als spits van PSV Douglas George tijdens een competitieduel met Sparta in 1982. © fotopersbureau Van de Meulenhof

Gordon Banks (30 december 1937 – 12 februari 2019)

2019 was ook het jaar waarin we afscheid namen van Gordon Banks - de Engelsman die in 1966 het WK won met de ‘Three Lions’. Vier jaar later ging zijn fabuleuze redding op een kopbal van Pelé de wereld rond. Een kleine halve eeuw later wordt dat kunststukje nog altijd beschouwd als een van de mooiste in de voetbalhistorie. Banks sloot zijn interlandcarrière in 1972 af met 73 caps. In dat jaar eindigde ook zijn clubcarrière in Engeland, waar hij lange tijd bij Leicester en Stoke City tussen de palen stond. De doelman was bij een auto-ongeluk het zicht verloren in zijn rechteroog en keerde nooit meer terug op het hoogste niveau.

Volledig scherm Gordon Banks en Pelé met een foto van de bekende redding. © EPA

Niki Lauda (22 februari 1949 – 20 mei 2019)

De Oostenrijker veroverde de F1-titel in 1975, 1977 en 1984. Sinds zijn zware crash op de Nürburgring in 1976 kampte hij met gezondheidsproblemen. Lauda moest twee keer een niertransplantatie ondergaan en kreeg vorig jaar een longtransplantatie. Zijn gezondheid was sindsdien broos. Legendarisch werd Lauda door zijn terugkeer in de Formule 1, slechts 42 dagen na het ongeluk waarbij hij bijna levend verbrandde. Bij de Grand Prix op het circuit van Monza zes weken later zat Lauda weer in zijn Ferrari en reed naar de vierde plaats. Hij miste de wereldtitel op een punt. Een jaar later bezorgde hij Ferrari opnieuw de wereldtitel. In totaal won Lauda 25 F1-races.

José Antonio Reyes (1 september 1983 – 1 juni 2019)

Een klapband op hoge snelheid liep fataal af voor José Antonio Reyes (35). Volgens de Spaanse krant El Mundo Deportivo reed Reyes liefst 237 km per uur toen zijn sportwagen van de baan ging en in brand vloog. Bij de crash kwam ook een familielid van de ex-aanvaller van onder meer Real Madrid en Sevilla om en raakte een ander familielid ernstig gewond.

Barry Hughes (81) 2 juni

De Welshman was een van de kleurrijkste coaches op de Nederlandse voetbalvelden (onder meer AZ, Sparta en FC Utrecht). Hij ontdekte Ruud Gullit, zong een carnavalskraker en was een clowneske trainer die tijdens een wedstrijd collega Georg Kessler langs de lijn treiterde met een rolfluitje.

Lennart Johansson (5 november 1929 – 4 juni 2019)

Voormalig UEFA-voorzitter leidde de Europese voetbalbond van 1990 tot 2007. Bij een stemming in januari 2007 werd de Zweed met klein verschil verslagen door de Fransman Michel Platini. Johansson geldt als een van de initiatiefnemers van de Champions League, de lucratieve Europese clubcompetitie die in 1992 de Europa Cup I verving. Naast zijn rol als UEFA-voorzitter was hij jarenlang vicevoorzitter van wereldvoetbalbond FIFA. In 1998 deed Johansson een gooi naar het FIFA-voorzitterschap, maar hij werd afgetroefd door de Zwitser Sepp Blatter.

Volledig scherm Lennart Johansson (r) hier aan de zijde van Michel Platini. © EPA

Humphrey Mijnals (21 december 1930 - 27 juli 2019)

‘Minna’ was in 1960 de eerste Surinaamse voetballer in de eredivisie en het Nederlands elftal. Zijn debuutwedstrijden waren onvergetelijk. Zijn eerste wedstrijd voor Elinkwijk speelde hij met een muts op. En bij zijn eerste interland verdedigde hij in zijn eigen strafschopgebied met een spectaculaire omhaal.

Volledig scherm Clarence Seedorf met Humphrey Mijnals, de eerste Surinaamse voetballer die voor het Nederlands elftal speelde. © ANP

Fernando Ricksen (27 juli 1976 - 18 september 2019)

Het gevecht tegen de slopende spierziekte ALS duurde zes jaar. De oud-voetballer (Fortuna Sittard, AZ, Glasgow Rangers, Zenit Sint-Petersburg) was getekend door verslaving aan drank, cocaïne en vrouwen, maar groeide na zijn carrière uit tot een icoon die de voetbalwereld ontroerde met zijn onvermoeibare vechtlust. Tussen 2000 en 2003 speelde hij twaalf interlands voor het Nederlands elftal.

Loek van Mil (15 september - 28 juli 2019)

Loek van Mil was een opvallende verschijning vanwege zijn lengte van 2,16 meter. Hij had kort voor zijn overlijden zijn honkbalcarrière beëindigd. De werper kwam in zijn lange en succesvolle carrière 48 keer voor het Nederlands team uit. Van Mil debuteerde bij HCAW in de Nederlandse hoofdklasse. De werper speelde als prof in de Verenigde Staten voor onder meer Minnesota Twins en Los Angeles Angels en in Japan voor Tohoku Rakuten Golden Eagles. De in Oss geboren Van Mil kwam december vorig jaar nog in het nieuws door een ernstig ongeluk tijdens een wandeling in Australië. Hij belandde toen met hoofdletsel in een ziekenhuis in Canberra.

Volledig scherm Loek van Mil. © roy lazet

Dejan Curovic (10 augustus 1968 - 11 augustus 2019)

Dejan Curovic groeit tussen 1994 en 2000 uit tot een cultheld van Vitesse. DJ Superstar, zijn bijnaam, is in Arnhem een begrip. Hij is bij Vitesse de meesterknecht van onder anderen Roy Makaay en Nikos Machlas. Curovic overleed na een kort en heftig ziekbed. Hij leed aan leukemie. De geboren Joegoslaaf is de maker van de laatste goal in stadion Nieuw-Monnikenhuize en het eerste doelpunt in Gelredome, maar bovenal een echte Arnhemmer. Curovic, tussen 2000 en 2003 ook nog actief bij FC Groningen, keert na zijn carrière terug naar zijn geboorteplaats Belgrado. De laatste jaren van zijn leven is Curovic consulting agent, een tussenpersoon bij transfers. De naam van zijn bedrijf? DJ Superstar.

Volledig scherm Supporters van Vitesse eren Dejan Curovic. © BSR Agency

Raymond Poulidor (15 april 1936 – 13 november 2019)

Hij stond bekend als ‘Eeuwige Tweede’, maar Raymond Poulidor won wel onder meer de Vuelta, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl. De Franse wielerlegende overleed vorige maand in het ziekenhuis waar hij anderhalve maand geleden opgenomen werd wegens oververmoeidheid. In de familie Van der Poel werd erg aangeslagen gereageerd: Mathieu en David verliezen hun opa. De eerste plaatste op z’n Instagram een foto van een innige knuffel met zijn opa. ‘Altijd zo trots’, schreef hij erbij.

Pim Verbeek (12 maart 1956 - 28 november 2019)

Pim Verbeek was een man van de wereld, maar toch altijd dichtbij voor de vele vrienden die hij had. De geboren Rotterdammer werd al vroeg trainer, nadat zijn actieve carrière er bij Sparta (de club waarmee zijn vader Koos in 1959 kampioen werd) door een blessure snel op zat. In Nederland coachte hij onder meer kort Feyenoord, wat eind jaren 80 uitmondde in een mislukking. Met het Fortuna Sittard van onder anderen Mark van Bommel en Fernando Ricksen promoveerde hij in 1995 naar de eredivisie. Maar écht naam maakte Verbeek pas in het buitenland. Als bondscoach plaatste hij zich in 2010 met Australië voor het WK, het podium waar hij eerder al tweemaal actief was, als assistent van respectievelijk Hiddink en Advocaat bij Zuid-Korea. In dat land is hij nog altijd een held vanwege het behalen van de halve finale tijdens het eindtoernooi in 2002.

Ook overleden

Ook van onder anderen deze sporters namen we in 2019 afscheid: Engels WK-winnaar Martin Peters (76), Schalke 04-architect Rudi Assauer (74), Duitse doelpuntenmachine Harald Nickel (66), schansspringer en viervoudig olympisch kampioen Matti Nykänen (55), bokser Patrick Day (27), voormalig Rode Duivels-coach Robert Waseige (79), autocoureur Anthoine Hubert (22), wielrenners Bjorg Lambrecht (22) en Felice Gimondi (76).