Van Kalmthout revancheert zich met verrassende vijfde plek van teleurstellend IndyCar-debuut

Van Kalmthout was vorige maand de eerste Nederland in IndyCar sinds Robert Doornbos in 2009. De eerste race in de IndyCar Series draaide echter uit op een teleurstelling voor Van Kalmthout. De 19-jarige coureur van Ed Carpenter Racing crashte begin juni in Genesys 300 in de 38ste ronde. De race werd toen gewonnen door de Australiër Scott Dixon en dat was vanavond wederom het geval.



Na Dixon, waren enkel Graham Rahal, Simon Pagenaud en Colton Herta beter dan Van Kalmthout, die daarmee een verrassende vijfde plek behaalde. Van Kalmthout had zich slechts als achttiende gekwalificeerd, maar maakte dat goed in de race. Door een vroege stop kon hij oprukken in de race en uit de problemen blijven bij een grote crash.



,,Ik ben nog nooit zo blij geweest", vertelde Van Kamlthout na afloop. ,,Van achttien naar vijf. Ik heb mijn uiterste best gedaan, ik heb elke ronde alles gegeven en het team gaf me een geweldige auto. Ik ben helemaal door het dolle.”