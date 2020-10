Van Kalmthout verlengt contract, crasht vervolgens in Florida

Ongelukkig einde van seizoenRinus ‘Veekay’ van Kalmthout rijdt ook in 2021 in de Chevrolet van Ed Carpenter Racing in de IndyCar Series. Het team maakte de contractverlening bekend vlak voor de seizoensfinale in St. Petersburg (Florida). Daar crashte de Nederlander vervolgens halverwege de race.

De 20-jarige Hoofddorper wist voor de slotrace al dat hij ‘rookie’ van het jaar is in de Amerikaanse autosportklasse, oftewel de beste debutant. Van Kalmthout kwalificeerde zich als negende voor de Firestone Grand Prix en zijn voorsprong in het debutantenklassement is dusdanig dat de enige overgebleven concurrent, de Spanjaard Alex Palou, hem niet meer kan inhalen.

‘Veekay’ begon het seizoen in de IndyCar Series met twee crashes, maar hij herstelde zich knap met onder meer een vijfde, vierde en derde plaats in races en één pole position. Hij baarde opzien met de vierde startplaats in de Indy 500. ,,Ik ben nu een compleet andere coureur dan ik was aan het begin van het seizoen. Het team is bijzonder geduldig met me geweest en heeft me alle gelegenheid gegeven zoveel mogelijk te leren. Ik ben blij dat ik volgend jaar weer voor Ed Carpenter kan rijden”, zei Van Kalmthout.

Op zijn eerste daadwerkelijke overwinning moet Van Kalmthout nog zeker tot volgend jaar wachten, want de race in St. Petersburg verliep niet zoals gewenst. Halverwege een wedstrijd met meerdere crashes, moest ook de Noord-Hollander eraan geloven. Scott McLaughlin maakte contact met Marco Andretti, waarop die Van Kalmthout van de baan tikte. Hij kon nog terugkeren in de race, maar was met twee rondes achterstand kansloos. Een ongelukkig einde van het ‘rookie season’ dus voor hem.



De IndyCar volg je bij Ziggo Sport.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.