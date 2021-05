Van Kalmthout voelt zich een rockster in Indianapolis: 'Kan niet normaal over straat’

Epke Zonderland moest rennen na raketaan­val­len op Tel Aviv: ‘Luchtalarm ging elke dag af’

24 mei Epke Zonderland heeft deze maand een paar keer moeten rennen voor zijn leven in Israël. De Friese topturner moest ‘meerdere sprintjes inzetten’ om te schuilen voor raketaanvallen in de buurt van Tel Aviv, waar hij op trainingskamp was. Dit meldt hij aan Omrop Fryslân.