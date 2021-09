Van Louise naar Loui: tophandballer debuteert na transitie in Zweedse mannen-eredivisie

Tot 2018 ging Loui als Louise door het leven. Sand was een topspeelster bij de Zweden, deed mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, kwam met veelvoudig kampioen IK Sävehof uit in de Champions League en speelde bij het Franse Fleury. Daar leverde ze in 2018 haar contract in, waarna de hoekspeelster een transitietraject inging. Dat leidde van Louise naar Loui.

Zaterdagavond volgde zijn debuut in de Zweedse eredivisie bij Kärra HF in de uitwedstrijd bij Märsta. Het werd een gala-avond voor de 1,64 meter grote Sand. ‘Ik ben echt verdomd dankbaar en blij met wat er zaterdag is gebeurd’, schreef Sand op zijn Instagram-account.



‘Ik heb nu echt even moeite om alles van de laatste jaren nog eens de revue te laten passeren. Alles moet nog op me inwerken. Dat zal even duren. Maar mijn gevoel is geweldig. Ik hoop nu dat meer transgender personen durven te sporten, want hoe meer we zo worden gezien, hoe normaler het wordt. Uiteindelijk hoop ik dat we een gemeenschappelijke plek in de samenleving krijgen, precies zoals iedereen die heeft.”