Van Rijsselberghe gaat door tot Tokio 2020

,,Het is een prachtig land, de mensen zijn fijn. Het is goed toeven hier", liet 'DVR' na de zesdaagse op de olympische zeillocatie in Enoshima opgewekt weten.

Van Rijsselberghe is wel van plan om zijn agenda de komende jaren iets anders te gaan indelen. De bedoeling is om minder vaak en minder langer van huis te zijn op de lange weg naar de Zomerspelen. Hij is met zijn jonge gezin woonachtig in Los Angeles. ,,Een vol jaar betekent acht maanden van huis. Daar zit ik niet om te springen. Als ik weer een fulltime programma moet draaien, red ik het niet."