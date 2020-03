Van Rijsselberghe stopt met surfen na mislopen Spelen: ‘Lekker naar huis’

Bij het WK in Australië kwam afgelopen week het besef boven dat het mooi is geweest. ,,Ik vroeg mezelf elke dag af: hoe voel ik me nu? Verdrietig, teleurgesteld, kwaad? Als het ietsje minder ging, was er opluchting. Raar, maar ik wil eigenlijk gewoon lekker naar huis. Naar vrouw en kinderen. Diep onderin was de drive blijkbaar niet groot genoeg om alles op alles te zetten”, doelt hij op zijn mislukte jacht op een olympisch ticket. ,,Dan ben ik soms zo met het thuisfront bezig. Ik heb altijd met mijn hart gevaren, alleen was dat de laatste tijd een lastige opgave. Diep van binnen was de drive niet groot genoeg om op de WK de sterren van de hemel te varen.”