Van Rouwendaal en Toussaint plaatsen zich voor Spelen op 200 meter rugslag

Toussaint tikte aan in 2.10,02, een serie later kwam Nederlands recordhoudster Van Rouwendaal tot 2.09,72.



De 26-jarige Toussaint had eerder op de 100 rug al voldaan aan de olympische eis. Van Rouwendaal gaat in Tokio haar olympische titel in het open water op de 10 kilometer verdedigen.



,,Ik wilde deze afstand eigenlijk niet gaan zwemmen, maar ik had een weddenschap met mijn coach Mark Faber”, zei Toussaint aan de rand van het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion. ,,Ik zei voor de grap tegen hem: als ik de olympische limiet haal, dan ga ik je wenkbrauwen inkleuren. Nou, dat gaat vanmiddag dus gebeuren.”