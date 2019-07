Van Rouwendaal huilt van blijdschap na plaatsing voor Olympische Spelen

De uitslag betekent voor Van Rouwendaal wel dat ze volgend jaar in Tokio haar olympische titel op de 10 kilometer mag verdedigen. Een plek in de top 10 was namelijk voldoende voor olympische kwalificatie.

,,Ik had besloten alleen te volgen. De wedstrijd ging heel stroef. In het begin dacht ik alleen maar ‘rustig blijven, rustig blijven’. Bij de derde ronde lag ik zo ver achter dat ik alleen maar in de slipstream kon volgen”, zei Van Rouwendaal. ,,In de laatste ronde kreeg ik hoop. Ik zag Xin weg gaan. Daar ben ik achteraan gegaan. In de laatste twintig meter heb ik alles gegeven. Ik lag in het midden en werd meegezogen. Na het aantikken had ik geen idee hoeveelste ik was geworden.”