Van Rouwendaal verovert ook EK-goud op 10 kilometer open water

Heiner en Postma: strijd om wereldti­tel én Tokio

12:46 Bij de WK zeilen in Denemarken wordt vandaag de eerste titel vergeven. Nicholas Heiner en Pieter-Jan Postma strijden in de Finn-klasse om de medailles. Maar in hun achterhoofd denken ze ook aan een startbewijs voor de Olympische Spelen van 2020.