Van 't End en Van Dijke klaar op WK judo

Klasse tot 63 kilo Juul Franssen in tranen na brons op WK

23 september Juul Franssen heeft de bronzen medaille gewonnen bij de wereldkampioenschappen judo in Bakoe. De Limburgse, uitkomend in de klasse tot 63 kilogram, klopte in haar beslissende gevecht om brons de Duitse Martyna Trajdosop waza-ari.