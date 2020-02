Van 't End grijpt net naast medaille bij Grand Slam in Parijs

Van ‘t End begon het prestigieuze toernooi in de Franse hoofdstad met overwinningen op de Canadees Mohab El Nahas, de Fransman Maxime Aminot en de Pool Piotr Kuczera. Na een nederlaag in de halve finales tegen de Japanner Kenta Nagasawa restte de partij om het brons tegen Clerget, de Fransman die hij vorig jaar nog had verslagen in de kwartfinales van het voor hem zo glorieus verlopen WK in Tokio. Michael Korrel komt later op zondag nog in actie in een gevecht om het brons in de klasse tot 100 kilogram tegen de Serviër Bojan Dosen. Daarna treedt Henk Grol aan in de finale van de zwaargewichten - boven 100 kilogram - tegen de Japanner Kokoro Kageura.

Riner verliest voor eerste keer in zo'n tien (!) jaar

Voor het eerst in bijna tien jaar heeft de Franse judoka Teddy Riner een nederlaag moeten incasseren. Dat gebeurde hem uitgerekend voor eigen publiek in Parijs. De Franse reus, tweevoudig olympisch kampioen, werd in de derde ronde van de klasse boven de 100 kilogram verslagen door Kokoro Kageura uit Japan.



De 30-jarige Riner verloor voor het laatst in september 2010, ook van een Japanner: Kamikawa Daiki. De Fransman won sindsdien 152 partijen op rij. Riner pakte onder meer olympisch goud op de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016. De Fransman gaat in Tokio voor zijn derde olympische titel op rij.



Riner was de afgelopen maanden niet in actie gekomen. Hij maakte in Parijs zijn rentree, omdat hij nog wat punten nodig had voor olympische kwalificatie. De tienvoudig wereldkampioen begon met twee moeizame zeges en ook zijn partij in de derde ronde tegen Kageura draaide uit op een verlenging. Riner zette na zo’n 40 seconden een aanval in, maar belandde tot ontzetting van het publiek zelf op z’n rug.