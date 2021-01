Van 't End naar finale Doha Masters, Grol uitgeschakeld in halve finale

Noël van t End heeft de finale bereikt van de Masters in Doha in de klasse tot 90 kilogram. Roy Meyer was al in zijn eerste partij uitgeschakeld. Daarentegen reikte zijn concurrent Henk Grol tot de halve finales van het zwaargewicht.

De regerend wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram, al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio, won in een zware halve finale van de Rus Michail Igolnikov. Pas in de golden score kreeg Van ‘t End zijn tegenstander op de rug.



Henk Grol reikte tot de halve finales in de klasse boven 100 kilogram. Hij ging in de halve eindstrijd met ippon onderuit tegen de Rus Inal Tasojev. Voor de Nederlander rest nu de strijd om het brons. Zijn concurrent Roy Meyer werd al in zijn eerste partij uitgeschakeld. De zwaargewicht verloor op ippon van de Franse topfavoriet Teddy Riner.



Meyer en Grol strijden om het ene olympische ticket voor de Spelen in Tokio dat voor Nederland beschikbaar is in deze categorie. De Doha Masters is aangewezen als een van de drie meetmomenten waarin de judoka’s zich moeten bewijzen.

Roy Meyer op archiefbeeld.

Guusje Steenhuis verloor in de halve finales van de klasse tot 78 kilogram van de Japanse Shori Hamada en kan maximaal nog brons behalen. In de strijd om die medaille staat ze tegenover landgenote én concurrente voor Tokio Marhinde Verkerk. Verkerk boog in de kwartfinales voor de Britse Natalie Powell, maar herstelde zich in de herkansing met een zege op de Duitse Luise Malzahn.

Ook Simeon Catharina gaat op voor brons. Hij verloor in de halve finale van de klasse tot 100 kilogram van de Azerbeidzjaan Zelim Kotsoijev. Michael Korrel, de beste Nederlander in deze klasse, werd in de tweede ronde uitgeschakeld.

Marhinde Verkerk (L) en Guusje Steenhuis (R).