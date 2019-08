Van 't End toverde in Tokio, ineens is hij wereldkampioen

De witte knap derde Hassan wint met overmacht 1.500 meter, Schippers naast podium

29 augustus Sifan Hassan heeft bij de Diamond League-wedstrijden in Zürich op indrukwekkende wijze de 1500 meter gewonnen. De houdster van het Nederlands record (3.55,30) liep in de laatste ronde al haar concurrentes voorbij en kwam als eerste over de finish in 3.57,08. De Duitse Konstanze Klosterhalfen eindigde op gepaste afstand als tweede.