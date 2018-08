Van Vliet en Kromowidjojo naar halve finales EK zwemmen

Arno Kamminga heeft zich geplaatst voor de halve finales op de 100 meter schoolslag. De 22-jarige Zuid-Hollander was goed voor 59,53, de vijfde tijd. Wereldrecordhouder Adam Peaty uit Groot-Brittannië was een klasse apart: 57,89.



Ties Elzerman kwam tot 1.01,69 en bleef daarmee ver verwijderd van de top zestien.



Kinge Zandringa, net als Elzerman een EK-debutant, was in de series op de 100 meter vlinderslag goed voor de dertiende tijd: 59,00. Ook zij komt later op de dag in actie in de halve finales. De Zweedse Sarah Sjöström was de snelste: 56,87.