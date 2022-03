Van Zundert 17de op WK kunstrijden, Japan heerst op individuele onderdelen

Lindsay van Zundert is als zeventiende geëindigd op de WK in Montpellier. De 17-jarige Brabantse kwam na de vrije kür van vandaag tot een totaalscore van 171,39 en steeg ten opzichte van de korte kür nog een plaats. De individuele onderdelen werden bij de mannen en vrouwen gedomineerd door Japan.

De individuele titel bij de vrouwen ging naar Kaori Sakamoto. De Japanse kunstrijdster die op de Spelen van Peking achter twee Russinnen brons had veroverd, pakte het goud voor de Belgische Loena Hendrickx en de Amerikaanse Alysa Liu.

Van Zundert had zich met een achttiende plaats op de korte kür verzekerd van deelname aan de vrije kür. De kunstrijdster uit Etten-Leur was afgelopen woensdag tot een score gekomen van 58,49 punten, iets lager dan haar score op de Spelen in China. Ook in de vrije kür bleef ze met 112,90 iets onder haar score van 116,57 van Peking waar ze als achttiende eindigde. Ze steeg toch nog een plek, ten koste van de Zwitserse Alexia Paganini.

Ook Japans succes bij mannen

Ook bij de mannen was er Japans succes. Nu was het de beurt aan Shoma Uno. De 24-jarige kunstrijder leidde al na de korte kür en bevestigde zijn vorm zaterdag op de vrije kür. Hij kwam tot een totaalscore van 312,48 punten, een persoonlijk record.

Uno hield zijn jonge landgenoot Yuma Kagiyama (297,60) achter zich. De pas 18-jarige kunstrijder was eerder al goed voor zilver op de Olympische Spelen van Peking. Daar won de Amerikaan Nathan Chen. De drievoudig wereldkampioen ontbrak in Montpellier. Het brons was voor de Amerikaan Vincent Zhou: 277,38.

Behalve Chen, die zich afmeldde met een blessure, ontbrak ook de Japanse tweevoudig olympisch kampioen Yuzuru Hanyu, die last heeft van een slepende enkelblessure. Kampioen Uno was derde op de Spelen van Peking en tweede vier jaar eerder in Pyeongchang. Op WK’s was hij al eerder twee keer tweede geweest.