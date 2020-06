Varenhorst over King of the Court: ‘Dit is nu de highlight van het jaar’

Door Lisette van der Geest



Als beachvolleyballer Christiaan Varenhorst wordt gevraagd zijn belangrijkste twee toernooien te omcirkelen, staat King of the Court daar normaal gesproken niet bij. Niet omdat hij de snellere, ruigere variant van de volleybaldiscipline niet leuk vindt, andere toernooien leveren nou eenmaal punten op voor de olympische ranking. Maar dit jaar is alles anders.

Van 9 tot en met 12 september meten de belangrijkste beachvolleyballers ter wereld zich op het Jaarbeursplein in Utrecht. Het laatste treffen was in maart, bij de World Tour in Doha. ‘Het eerste internationale topsportevenement op Nederlandse bodem sinds het uitbreken van de coronapandemie’, zo schrijven de organisatoren. Het toernooi is een samenwerking tussen sportevenementenbureau Sportworx, Nederlandse volleybalbond de Nevobo en wereldbond FIVB.

Quote Het is makkelijk om te denken: een jaar is te overzien, maar ga maar eens 365 dagen aftellen, dat is lang. Christiaan Varenhorst

Voor Varenhorst is dit het enige topsportevenement waar hij een cirkel om kan zetten. ,,Nu is het de highlight van het jaar, terwijl King of the Court normaal gesproken wel een leuk, maar niet ons belangrijkste toernooi zou zijn”, zegt de winnaar van het zilver op het WK in eigen land in 2015.

Daar is ook Wilco Nijland, directeur van Sportworx zich van bewust: ,,Eerst waren we een van de velen op de kalender, moesten we ons bewijzen en onszelf ertussen wurmen. Nu zijn we de enige en hebben alle kans om ons te bewijzen.”

Belangrijkste duo's

Voor Varenhorst is het fijn een toernooi in het vooruitzicht te hebben, ondanks dat hij de coronatijd deels benut voor het herstellen van een ontsteking aan de pees van zijn hamstring. ,,Je hebt een langetermijndoel: de Olympische Spelen volgend jaar, maar een kortetermijndoel maakt het behapbaarder. Het is toch alweer eventjes geleden dat we wedstrijden speelden. Het is makkelijk om te denken: een jaar is te overzien, maar ga maar eens 365 dagen aftellen, dat is lang. Hierdoor blijf je enthousiast en gretig.”

Mannen en vrouwen - zestig teams in totaal - strijden bij King of the Court in een alternatief wedstrijdformat, waarmee in de toekomst op een olympische status wordt gehoopt. Een volleybalveld wordt verdeeld in een uitdagerskant en een winnaarskant, waarin vijf koppels doordraaien. Het is snel, er wordt op tijd gespeeld.

In principe zijn ’s werelds belangrijkste duo’s uitgenodigd. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, maar tien weken voor aanvang is nog een aantal zaken onduidelijk. ,,Of spelers uit Brazilië en Amerika kunnen komen bijvoorbeeld”, zegt Nijland. ,,Er was de afgelopen maanden sowieso veel onduidelijkheid en regelgeving waar we rekening mee moesten houden.

Bekijk hier de beelden van King of the Court in Antwerpen:

Djokovic

,,We hebben sowieso met extra regels te maken. We willen ook geen perikelen zoals bij het toernooi van Novak Djokovic, daar zijn we met de FIVB ook echt heel goed mee bezig. We monitoren, twee weken voor het afreizen wordt er getest, een week van tevoren weer, een dag van tevoren ook. Als je het virus hebt of ziek bent, kom je niet. Maar iedereen die fit is en kan reizen wil erbij zijn. Dat lukt niet, omdat er maar plek is voor dertig mannen en dertig vrouwenteams, maar de hele wereldtop zal er zijn.”

Het evenement is niet nieuw, in 2018 werd het ook al georganiseerd in Utrecht, Antwerpen, Californië en op Hawaii. Nijland: ,,Twee maanden geleden hebben we de uitzendingen van die toernooien online gezet op de site van de FIVB. De reactie en hoe lang ernaar gekeken werd staat op dezelfde hoogte als het WK beachvolleybal in Hamburg. Dan zie je hoe populair het is.”

Ook Varenhorst deed in 2018 mee. ,,Dat was echt hartstikke gaaf. Met name de avondsessie.” Nijland ontwikkelde de afgelopen periode een ‘coronaproof’ stadion, waarover hij voor de presentatie van aanstaande maandag nog niet veel kwijt wil. ,,Maar het hele stadion is volledig coronaproof. Met social distancing, op het gebied van hygiëne. Het is niet met hetzelfde aantal toeschouwers als we de afgelopen keer verwachtten, maar het is wel geweldig.”