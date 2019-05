Vedettes Harden en Antetokounmpo staan op in play-offs

Lycurgus dwingt vijfde duel af met Orion in kampioens­strijd

5 mei De strijd om de landstitel in het mannenvolleybal is nog altijd niet beslist. Titelverdediger Lycurgus dwong een beslissende vijfde duel af door in Doetinchem de vierde wedstrijd van Orion te winnen met 3-2 en de stand in de finale van de play-offs op 2-2 te brengen.